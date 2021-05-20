В России, которая потребовала от стран СНГ до 15 июня забрать своих нелегальных мигрантов, могут до 90 дней продлить срок их пребывания в РФ. Это произойдет в том случае, если страны из-за пандемии Covid-19 приостановили транспортное сообщение.

Об этом со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции МВД РФ сообщает TACC в четверг, 20 мая.

"Иностранным гражданам, имеющим гражданство или право на постоянное проживание в государствах, с которыми не возобновлено транспортное сообщение, незаконно пребывающим на территории РФ, для урегулирования своего правового положения необходимо обратиться с мотивированным заявлением в произвольной форме в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического пребывания, где может быть рассмотрен вопрос о продлении срока временного пребывания до 90 дней", - сообщили в ведомстве.

Также там добавили, что за время пандемии по окончании срока пребывания из РФ не выехало около 1,6 млн мигрантов.

Напомним, 16 апреля стало известно, что МВД РФ в ультимативной форме потребовала от стран СНГ до 15 июня забрать своих нелегальных мигрантов, которые находятся на территории России. Кроме того, Москва готова принять меры вплоть до закрытия границ, если ее требования не будут выполнены.

Министерство сослалось на указ российского лидера Владимира Путина от 18 апреля 2020 года. Тогда он в связи с распространением Сovid-19 подписал документ, по которому трудовые мигранты, чье пребывание в стране было законным на 15 марта 2020, могли оставаться в стране до 15 июня. При этом сроки действия неоднократно продлевались.

В МВД РФ также заявляли, что продлят срок пребывания мигрантов в РФ при условии, если иностранцы-нелегалы обратятся в подразделение ведомства.

Ранее "Страна" сообщала, что среди нелегальных мигрантов из СНГ, которых Россия грозится выслать, 150 тысяч граждан Украины.