Момент крушения военного самолета в белорусском городе Барановичи, который разбился накануне, попал на видео.

Соответствующую запись, которую запечатлел видеорегистратор, опубликовали в Youtube.

На кадрах не видно момент столкновения самолета с землей, так как место падения виднеется за домами. При этом на видео запечатлен огонь, а после - дымовой след.

Напомним, 19 мая, в Беларуси потерпел крушение самолет Як-130 военно-воздушных сил республики.

Трагедия случилась в городе Барановичи. Экипаж пытался отвести борт от жилого квартала, чтобы не пострадали местные жители.