На следующий день после отказа Вашингтона вводить санкции против "Северного потока-2" и в преддверии ожидаемой в июне встречи Байдена и Путина, в Рейкьявике встретились госсекретарь США Блинкен и глава МИДа России Лавров.

После почти двухчасового разговора, тон которого в целом описывают как миролюбивый, конкретики по возможному саммиту президентов РФ и США прозвучало немного. От прямого ответа на вопрос о грядущей встрече Путина и Байдена стороны уклонились.

Блинкен сказал лишь, что"вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели". Лавров, отвечая на вопрос журналистов, дала ли Россия добро на встречу с Байденом, заявил: "Мы не таможня, чтобы давать добро".

В тоже время, общая атмосфера встречи говорят о том, что стороны готовы как минимум к диалогу.

Разобрались в итогах встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США и что это значит для Украины.

"Теплое приветствие"

Сам антураж рандеву выглядел дружелюбно, особенно на контрасте с мартовской резкой перепалкой Блинкена во время "взрывной" встречи с китайской делегацией на Аляске.

Многие сразу отметили теплое приветствие Блинкена и Лаврова.

"Блинкен и Лавров тепло поприветствовали друг друга в среду, ткнувшись локтями. Также тон вступительных слов обоих был твердым, но теплым", - говорит "Стране" присутствовавший на встрече репортер Politico Нахал Туси.

С одной стороны от госсекретаря прозвучали дежурные фразы о Навальном и Украине (по крайней мере в изложении Госдепа).

С другой стороны - звучали и примирительные заявления.

"Мы стремимся к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Мы считаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для русского народа и действительно хорошо для всего мира", - сказал Блинкен.

Лавров сказал, что беседа с Блинкеном была" конструктивной", и теперь обе стороны будут готовить предложения для будущей встречи Байдена и Путина.

"Есть понимание необходимости преодоления нездоровой ситуации, сложившейся между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы", - цитирует Лаврова ТАСС.

По данным американских СМИ, в качестве возможной даты американская сторона предлагала середину июня, а среди возможных мест ее проведения назывались Исландия и Швейцария.

На встрече американцы подняли все темы, которые были важны для "внутреннего пользования" и репутации США как "лидера свободного мира".

Любопытно, что впервые за последние несколько лет со стороны американцев не прозвучало ни слова о вмешательстве в американские выборы и о кибер-атаках. Зато "вернулась" тема Сирии, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Афганистан (откуда американцы выводят войска, а следовательно возрастает роль России), стратегическая стабильность и ядерная программа КНДР выделены как сферы где возможно "поддерживать и наращивать сотрудничество".

В целом, по наблюдениям американских журналистов, встреча была ознакомительно-подготовительной перед саммитом Путина-Байдена, тон беседы - подчеркнуто продуктивный, а оба дипломата подчеркивали необходимость "совместной работы".

Ждать ли прорывов

Эксперты говорят: мейнстримом американо-российских переговоров на ближайшие годы станет тема стратегической стабильности, которая при этом будет трактоваться сторонами широко и по-разному.

"Российская сторона пыталась продемонстрировать конструктивизм, удовлетворение встречей, наличие эффективного диалога с американской стороной. Это важно для России и для внутриполитического потребления, и для их же баланса с европейскими партнёрами, Китаем. Американская сторона пыталась создать видимость защиты национальных интересов, темы Украины, Навального - это все темы для внутриполитического американского дискурса, для которого они должны доказывать, что Байден не намерен сдавать Путину национальные интересы", - говорит политолог Руслан Бортник.

При этом неясно, насколько стороны готовы заключать соглашения.

"Очевидно, что есть блок, где договорённости вполне возможны, но ключевые вопросы стороны пока не готовы обсуждать единым голосом. Формирование нового баланса в рамках стратегической стабильности между Россией и США, условной новой виртуальной Ялты, тоже пока выглядит маловероятным. В целом эта встреча приблизила саммита Путина и Байдена, хотя ключевые разногласия между сторонами сохраняются", - полагает Бортник.

Есть и другое мнение - что на встрече Байдена и Путина возможны и договоренности.

"Блинкен при этом продемонстрировал готовность к договорённостям. Сказав, что несмотря на разногласия есть много областей, в которых наши интересы пересекаются, включая пандемию Covid-19, изменение климата, ядерные программы в Иране и в Северной Корее, Афганистан. Хотя в апреле американское разведывательное сообщество заявило в ежегодном отчете, что Россия "представляет собой одну из самых серьезных угроз для разведки США". Москва также ясно дала понять, что может представлять военную угрозу, когда наращивала массовое присутствие войск вдоль границы с Украиной", - говорит нам американская журналистка Кайли Этвуд, которая освещала встречу в Рейкьявике.

По данным ее источников, на встрече Блинкена и Лаврова главным вопросом для официальных лиц администрации Байдена было то, где Россия намерена провести президентский саммит.

"Как и представители его администрации, Байден заявлял, что США будут работать с Россией там, где это возможно - стороны уже сотрудничают по новому договору о контроле над вооружениями", - говорит Этвуд.

В американских СМИ, в том числе близких к демократам, преобладают позитивные оценки и встречи Блинкена с Лавровым, и перспектив встречи Байдена и Путина.

"Встреча призвана была заложить основу для саммита России и США, который может пройти в ближайшие недели. Министры тепло поприветствовали друг друга, а на вступительном слове придерживались любезного, но твердого тона", - пишет Politico.

"Они поздоровались перед камерами и даже посмеялись над тем, сколько собралось журналистов. Лавров и Блинкен пытаются скрыть за дипломатической любезностью глубокие разногласия, но возможность саммита, кажется, мотивирует обе стороны решить ряд вопросов", - отмечает ABC News.

"У Байдена - второй шанс на перезагрузку с Россией", - пишет Bloomberg.

Важным сигналом о готовности к возможным компромиссам эксперты называют отказ США от санкций против "Северного потока-2", что связывают с подготовкой встречи Путина и Байдена и, в более стратегическом плане, с желанием остановить рост конфронтации с Россией, чтоб не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем.

"Решение по "Северному потоку-2" коллективно принималось командой Байдена и показало, что США готовы идти на некоторые уступки, в том числе и по Украине. Основной вопрос - это Китай. Американцы не хотят толкать Россию к еще большему взаимодействию с Пекином", - сказал "Стране" политолог Константин Бондаренко - На встрече Блинкена и Лаврова были намечены определенные контуры по спорным вопросам, и в целом встреча показала, что диалог состоялся, и это уже хорошо. Хочется верить, что после встречи Путина-Байдена будет снижен градус в отношениях и решены вопросы, начиная от ядерного разоружения до Украины".

"После согласия работать над проведением саммита Байден-Путин, который, как заявили российские официальные лица, скорее всего, состоится в июне, обе страны предприняли шаги по снижению напряженности. В прошлом месяце Россия вывела часть своих войск с границы с Украиной и разрешила гражданским врачам в тюрьме лечить Навального, после 24 дней голодовки. США решили отменить санкции в отношении компании, контролирующей газопровод "Северный поток - 2" в Германию, и ее главного исполнительного директора, бывшего сотрудника восточногерманской разведки, близкого к Путину", - пишет Financial Times.

Еще одним "пасом" американцев России накануне встречи является отказ от предоставление Украины Плана действий по членству в НАТО на саммите альянса в Брюсселе. К слову, сразу после этого саммита, как предполагайся, и должны встретиться Байден и Путин.

Пока, впрочем, непонятно, готовы ли стороны прийти к неким стратегическим договоренностям по разрешению конфликта в Украине. В частности - дать толчок реализации политической части Минских соглашений (реинтеграция Донбасса в Украину с особым статусом и с амнистией), чему активно противятся украинские власти.

Но если договоренности ограничатся хотя бы достройкой "Северного потока-2" и отказом брать Украины в НАТО, то это уже очень сильно снизит уровень российско-американской конфронтации и вокруг нашей страны, и в целом.

К слову, такая перспектива уже тревожит Зеленского, о чем он прямо сказал на сегодняшней пресс-конференции.

Президент заявил, что видит риски от запланированной встречи президентов США и России в виде отмены санкций по "Северному потоку".

"Это будет проигрыш США и личный президента Байдена, серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния", - заявил Зеленский.

Он не исключил, что США на такое пойдут, если "будут размениваться на что-то очень серьезное. Меня это беспокоит".