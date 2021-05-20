В то время, как Украину заливает мощными дождями с грозами, в четверг, 20 мая, спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в трех регионах.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели рассказали, что, по данным Укргидрометцентра, 20 мая в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют, что сегодня в большинстве регионов будет дождливо, местами ожидаются ливни с грозами. При этом в Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет без осадков. Столбики термометров покажут днем от +14 до +22 градусов.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 20 мая

Напомним, сегодня территория Украины будет находиться между двумя образованиями пониженного давления - один циклон отходит на северо-восток, а другой будет располагаться над Черным морем. Поэтому в стране сохранится неустойчивая погода, но в большинстве регионов будет наблюдаться тенденция к уменьшению дождей.

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