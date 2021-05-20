Правоохранители задержали двух влиятельных "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Они организовали группировки и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях. Им инкриминируют распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил в cвоем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью - полиция задержала двух самых влиятельных "воров в законе" в Украине", - написал Аваков.

В Нацполиции рассказали о подробностях задержания и о том, что установили все сферы деятельности злоумышленников, а также их связи.

"Эти лица из "верхушки" преступного мира организовали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, Умка, коронован в 2014 году, и Лаша Сван, "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Задержание проходило в два этапа.

"Первый - в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16-ти ее участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо криминальных "авторитетов".

Второй этап состоялся вчера, 19 мая. Полицейские задержали Умку в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, а Лашу Свана - в отеле.

Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.

Отметим, что Умка (Сергей Олейник) - глава мощнейшего украинского криминального "днепровского" клана. Дружит с Игорем Коломойским, совместный бизнес с местным авторитетом Нариком. Сфера интересов – политическое лоббирование, топливный бизнес, контроль над рынками в Центральной и Восточной Украине, игровой бизнес, криптовалюты, контрабанда в Россию. Держатель регионального воровского общака Восточной Украины.

"Лаша Сван"

Дом вора Умки, Фото: "Страна"

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ранее Аваков рассказывал, что воры в законе контролируют 80% угонов автомобилей и около 60% квартирных краж.

Также мы рассказывали, что СНБО на заседании ввел новый пакет санкций. Самая крупная группа, которая под них попала, – это воры в законе и криминальные авторитеты. Им заблокировали все активы в Украине и запретили въезжать в страну.