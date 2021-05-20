Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал обыски в столичных коммунальных предприятиях, в департаментах КГГА и у его соратников. Он считает, что причиной этому является политическая составляющая и вопросы контроля.

Об этом градоначальник рассказал в интервью "Украинской правде".

Кличко задали вопрос об обострении и росте напряженности в отношениях с Офисом президента, на что он ответил следующее: "Я убежден в том, что это политические вещи. Я считаю, здесь нет ничего персонального, исключительно политика. Есть такая пословица, еще когда-то Наполеон говорил: "Кто контролирует Париж, тот контролирует Францию". Я понимаю, что это все вопросы контроля, вопросы управления городом. Каждая из политических партий пытается это делать. Местные выборы уже прошли, и правящая партия получила в Киеве не первую и не вторую, и не третью позицию".

Кроме того, напряжение в отношениях с Банковой киевский мэр видит и в том, что он не является "представителем этой власти". Он уверен, что "многое их раздражает".

В качестве примера Виталий Кличко рассказал о ситуации с вакцинами от коронавируса, "когда город сказал, что готов помочь правительству в закупке вакцин". Мэр Киева добавил, что это восприняли "как превышение полномочий Кличко".

"Более того, затем были разосланы письма, что единственным контрагентом по закупке вакцины может выступать исключительно правительство", - сказал мэр.

Напомним, 11 и 12 мая, обыски прошли в столичных коммунальных предприятиях: КО "Киевзеленстрой", КП "Спецжилфонд", КП "Киевгорсвет", корпорации "Киевавтодор", Департамента социальной политики КГГА, Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, Департамента земельных ресурсов КГГА. По итогам массовых проверок правоохранители сообщили о подозрении 11 лицам, в том числе и действующим работникам КГГА.