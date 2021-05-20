По состоянию на утро четверга, 20 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 165 человек.

Напомним, что вчера, 19 мая, в стране было выявлено 5 138 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло всего на 27 человек.

Умерли за отчетные сутки 203 человека (с начала эпидемии 48 899 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 16 748 человек (с начала эпидемии - 1 916 194 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 324 ребенка и 109 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (429 человек), Днепропетровской области (489), Запорожской области (311) и Киевской области (295).

В Киеве выявлено 433 новых случая.

Ранее мы сообщали, что часть Украины в ближайшее время перейдет в зеленую зону по коронавирусу.

Так же мы рассказывали, что премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сроки поставки в Украину вакцины от коронавируса Pfizer для учителей.

"До конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 000 доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Ее получат работники учебных заведений", - заявил премьер.