В Киеве появилась еще одна оригинальная достопримечательность. На фасаде дома по улице Богдана Хмельницкого, 42, где жил знаменитый украинский кардиохирург Николай Амосов (умер 12 декабря 2002 года - Ред.), установили интерактивное бронзовое сердце. Если нажать на него, то вы почувствуете ритм сердцебиения - 70 ударов в минуту.

Это символическое сердце стало уже 29-й городской мини-скульптурой в рамках осуществления туристического проекта "Ищи", как сообщила в сети автор идеи Юлия Бевзенко.



"Над скульптуркой работали 5 месяцев. Пришлось дважды переделывать уже готовую миниатюру. Сначала сердцебиение должно было раздаваться со встроенного динамика, но шум улицы Богдана Хмельницкого, вымощенной брусчаткой, заглушал все звуки. Тогда установили вибромоторчик, долго подбирали силу вибрации, чтобы было ощутимо, что сердце пульсирует.

Легенда скульптурки: "Нажми на меня - и почувствуешь сердцебиение".

Немало времени заняли сбор разрешений и подготовка к установке, ведь скульптурка должна быть постоянно подключена к электричеству.

А чтобы сердце выглядело анатомически правильным, скульптора Юрия Белявского консультировал кардиохирург Василий Лазоришинец, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.

На начальном этапе мы смоделировали больное сердце. Но мы серьезно относимся к нашему проекту, поэтому и пошли к Василию Васильевичу. Он сразу поставил "диагноз" нашему макету. Зато теперь уверены, что сделали здоровое сердце", - рассказала Юлия Бевзенко.

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