История с расследованием всех обстоятельств трагедии в Казани, где Ильназ Галявиев устроил массовую расправу в гимназии №175 - получила новое продолжение.

Полицейский, который снял на видео первый допрос казанского монстра и выложил шокирующее видео в сеть, уволен из органов внутренних дел.

Об этом передает местный ресурс KazanFirst со ссылкой на соответствующий приказ министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

В приказе говорится, что распространение видеоматериалов не было санкционировано и произошло в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей старшим лейтенантом Шарафеевым.

"В отношении Шарафеева было принято решение об увольнении за совершение поступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел", - сказано в приказе.

Этим же приказом переведен на нижестоящую должность непосредственный начальник Шарафеева - начальник отдела угрозыска ОП №12 "Гвардейский" Руслан Литфуллин. За то, что не контролировал деятельность подчиненного, допустил распространение в Интернете видео допроса, и пытался скрыть от вышестоящего руководства то, что из-за Шарафеева видео попало в сеть. Также Литфуллина на месяц лишили премии.

Тот самый первый допрос казанского стрелка. Внимание 18+, присутствует ненормативная лексика

Видео Youtube

Напомним, что 11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Ему будет проведена психиатрическая экспертиза, которая определит его вменяемость.