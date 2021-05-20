Перед встречей в Рейкьявике Энтони Блинкена и Сергея Лаврова Госдепартамент США предоставил отчет Конгрессу о ситуации с санкциями против "Северного потока - 2".

И здесь ситуация двойственная. Непосредственно против компании-оператора Nord Stream 2 AG, ее сотрудников, а также управляющего директора Маттиаса Варнига, новые санкции не вводятся и объясняется это "интересами национальной безопасности".

Зато администрация США решила ввести санкции против (в общей сложности) еще восьми структур, имеющих отношение к проекту "Северный поток-2", как сообщила сенатор-демократ Джин Шахин.

"Я воодушевлена тем, что Госдеп введет санкции против дополнительных структур. При этом разочарована тем, что администрация не введет санкций против Nord Stream 2 AG. Завершение строительства этого газопровода - угроза США в сфере безопасности", - заявила сенатор, как передает Интерфакс-Украина со ссылкой на американские СМИ.

В отчете Госдепа, в свою очередь, говорится, что непосредственно санкции США будут введены против четырех кораблей, а также девяти дополнительных судов, которые находятся в собственности или контролируются Морской спасательной службой России и участвуют в строительстве "Северного потока - 2".

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