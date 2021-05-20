Обама рассказал о наблюдениях военных за НЛО. Скриншот из видео

Бывший президент США Барак Обама признал, что американские военные не раз наблюдали за неопознанными летающими объектами (НЛО), принцип движения которых невозможно объяснить.

По его словам, в секретных архивах есть фотографии так называемых летающих тарелок в небе.

Об этом экс-глава Белого дома сказал 18 мая в комедийной передаче "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".

Бывший политик рассказал, что когда впервые пришел в Белый дом, то сходу спросил, есть ли у США специальные хранилища, где лежат инопланетные корабли и доказательства существования внеземных цивилизаций. Тогда подчиненные ответили ему отрицательно.

"Есть кадры и записи объектов в небе, о которых мы точно не знаем, что это такое. Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию. У них не было легко объяснимой схемы", - добавил затем Обама.

Между тем американские издания пишут, что в следующем месяце канцелярия директора национальной разведки и министра обороны должна предоставить Конгрессу доклад о неопознанных летающих объектах, собранный по данным военных и разведки.

По мнению журналистов, это доказывает существование специальной секретной программы США, которую официально свернули в 2012 году. Несмотря на то, что ей урезали финансирование, чиновники, судя по всему, по сей день изучают информацию об НЛО, поступившую от военных.

Также в США собираются серьезно изучать так называемые акустические атаки, которым якобы подверглись десятки американских дипломатов, чиновников и разведчиков в последние годы.

Хотя ученые, послушав аудизапись одной такой предполагаемой атаки, пришли к выводу, что звуки издают сверчки в брачный период.

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