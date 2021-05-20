Бывший президент США Барак Обама признал, что американские военные не раз наблюдали за неопознанными летающими объектами (НЛО), принцип движения которых невозможно объяснить.

По его словам, в секретных архивах есть фотографии так называемых летающих тарелок в небе.

Об этом экс-глава Белого дома сказал 18 мая в комедийной передаче "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".

Бывший политик рассказал, что когда впервые пришел в Белый дом, то сходу спросил, есть ли у США специальные хранилища, где лежат инопланетные корабли и доказательства существования внеземных цивилизаций. Тогда подчиненные ответили ему отрицательно.

"Есть кадры и записи объектов в небе, о которых мы точно не знаем, что это такое. Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию. У них не было легко объяснимой схемы", - добавил затем Обама.

Между тем американские издания пишут, что в следующем месяце канцелярия директора национальной разведки и министра обороны должна предоставить Конгрессу доклад о неопознанных летающих объектах, собранный по данным военных и разведки.

По мнению журналистов, это доказывает существование специальной секретной программы США, которую официально свернули в 2012 году. Несмотря на то, что ей урезали финансирование, чиновники, судя по всему, по сей день изучают информацию об НЛО, поступившую от военных.

Также в США собираются серьезно изучать так называемые акустические атаки, которым якобы подверглись десятки американских дипломатов, чиновников и разведчиков в последние годы.

Хотя ученые, послушав аудизапись одной такой предполагаемой атаки, пришли к выводу, что звуки издают сверчки в брачный период.