Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров впервые встретились на полях встречи Арктического совета в столице Исландии.

Встреча началась после двухчасового рабочего ужина министров иностранных дел стран, входящих в Арктический совет.

Главы внешнеполитических ведомств сделали заявления о своих целях и ожиданиях. Считается, что именно на этом рандеву будет принято решение о переговорах Путина и Байдена в июне.

"Стабильные и предсказуемые отношения между США и Россией пошли бы на пользу народам обеих стран и всему миру", - заявил в среду вечером госсекретарь США Энтони Блинкен в столице Исландии, сообщает ТАСС.

"Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира", - сказал он.

"И сегодня мы собрались здесь, на встрече Арктического совета, в рамках которого Россия и США хорошо сотрудничали в прошлом, и мы с нетерпением ждем и, конечно же, надеемся на то, что это будет продолжаться, особенно учитывая то, что вы принимаете председательство в совете", - добавил Блинкен.

Соединенные Штаты вынуждены делать антироссийские шаги, чтобы защитить свои национальные интересы, Вашингтон не преследует при этом цели добиться дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Москвой, подчеркнул госсекретарь США.

"Не секрет также, что между нами имеются разногласия. И когда дело касается этих разногласий, то, как заявил президенту [Владимиру] Путину президент [Джо] Байден, мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников. И президент Байден продемонстрировал это словом и делом. Не для того, чтобы устраивать эскалацию, не для того, чтобы добиваться конфликта, а для того, чтобы защитить наши интересы", - сказал он.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил коллегу за предложение провести встречу, а также призвал разобраться, что делать с отношениями между Россией и США.

"Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой", - сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Москва и Вашингтон серьезно расходятся в оценке международной ситуации и подходах к решению проблем, при этом Россия, по его словам, готова "обсуждать все без исключения вопросы - при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе".



По словам Лаврова, он намерен обсудить с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР, иранской ядерной программы и Афганистана.

"Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США, в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и российских - в США", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что госсекретарь США считает, что встреча Байдена и Путина пройдет в предстоящие недели, а также о том, что Лавров и Блинкен встретятся в Рейкьявике, чтобы вернуть отношения США и России на стабильный путь.