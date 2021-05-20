В начале мая несколько конгрессменов США получили запрос на встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Конгрессменам сообщили, что украинский чиновник будет в Штатах с 16 по 20 мая, однако визит так и не состоялся. Причем в Офисе президента открещиваются от его организации.

О том, как его пытались организовать, рассказала в Фейсбуке сотрудница проекта "Радио Свобода" программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая.

По данным "Радио Свобода", организацией встреч Ермака с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак, владелец крупной калифорнийской компании по строительству грузовых дирижаблей.

4 мая из его офиса конгрессменам было разослано письмо с анонсом визита и запросом на встречу.

Письмо оказалось в распоряжении журналиста "Радио Свобода" в Вашингтоне Тодда Принса. Его передал работник офиса одного из конгрессменов, отказавшегося от встречи. Как пояснил собеседник Принса, "в первую очередь потому, что запрос пришел не из посольства Украины".

В письме говорится, что визит запланирован на 16-20 мая, а в состав делегации войдут Ермак и вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Украинскую делегацию возглавляет господин Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, главный советник президента Украины по вопросам национальной безопасности. Господин Ермак является ближайшим доверенным лицом президента и вторым наиболее влиятельным лицом в Украине после президента", - так в письме конгрессменам представили Ермака.

Согласно документу, делегация ставила цель "«проинформировать руководство Конгресса о состоянии дел в Украине и за ее пределами".

Но планы сорвались.

Журналисты обратились с запросом о визите к разным участникам истории. В комментарии "Радио Свобода" Ермак заявил, что ему об этом ничего не известно, и визит на эти даты он не планировал.

"Могу предположить, что описанные вами предложения к конгрессменам могли быть частными инициативами. Моего визита в США в названные даты не планировалось. Даже не обсуждалась такая идея", - ответил Ермак.

А Пастернак подтвердил, что отправлял имейлы о возможности встречи с Ермаком и Резниковым, чтобы украинские чиновники могли провести брифинг о том, "какие дальнейшие шаги, по их мнению, запланировал Путин". Пастернак сообщил, что накануне отправки писем разговаривал с Резниковым, с которым у него дружеские отношения.

В то же время он не признался, были ли его дальнейшие действия согласованы Резниковым - в частности, координация визита делегации и направление конгрессменам запроса на встречу с конкретными датами и повесткой дня.

При этом Пастернак сказал, что идея со встречами "не двигалась вперед".

В свою очередь Резников тоже подтвердил, что недавно общался с Пастернаком, которого назвал своим давним другом еще со времен, когда тот жил во Львове. Резников сообщил, что это была идея бизнесмена, чтобы министр поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса США.

Он заверил, что дальнейшие действия бизнесмена не согласовывал и не знал о них. И ему неизвестно, каким образом Пастернак смог самостоятельно определить даты визита делегации и решать, какой будет повестка дня.

"Верите ли вы в то, что серьезный американский бизнесмен со связями в украинской власти мог по своему усмотрению составлять план, даты визита, состав украинской делегации, и рассылать конгрессменам запрос на встречу с Ермаком и Резниковым без их ведома?" - задала риторический вопрос автор поста.

Ранее "Страна" сообщала, что на днях Ермак предложил срочно встретиться советникам Нормандской четверки и главам МИД Нормандского формата.

Мы анализировали, почему прозвучало такое предложение.