На заседании 19 мая Верховная Рада внесла изменения в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг.

Об этом на сайте парламента сообщает информационное управление его аппарата.

Изменения внесены в статьи 2 и 9.

Согласно им, отменяется мораторий на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности для кредитов по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с гражданами Украины, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции, если такие договоры были заключены после 1 мая 2021 года или в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения о продлении сроков выполнения обязательств и/или уменьшения размера процентов и штрафных санкций.

Также депутаты установили, что меры по сохранности находящегося в ипотеке имущества (в частности, мораторий на приобретение ипотекодержателем права собственности или права на продажу предмета ипотеки, либо на выселение жителей из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, по которым есть судебное решение об обращении взыскания на такой объект ипотеки) не распространяются на недвижимое имущество граждан Украины, физических лиц - предпринимателей, юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, местом расположения которых является территория проведения АТО, оформленное в ипотеку с целью обеспечения выполнения обязательств по договорам, заключенным после 1 мая 2021 года или по договорам, в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения о продлении сроков выполнения обязательств и/или уменьшения размера процентов и штрафных санкций.

Закон вступает в силу на следующий день после ​​его опубликования.

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