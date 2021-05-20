Кластеры по-украински: Киев снова хочет переписать Минские соглашения

Украина последней из стран-участниц "Нормандской четверки" представила на рассмотрение свой вариант кластеров по выполнению Минских соглашений. И он снова отличается от предложений Берлина с Парижем (не говоря уже о московском варианте) настолько, что весь переговорный процесс может оказаться в тупике.

Как и в предыдущих случаях, основное отличие украинского варианта от всех остальных состоит в требовании передачи границы под контроль до проведения местных выборов на территориях нынешних сепаратистских "республик".

Но теперь к этому пункту добавился еще один – об обеспечении безопасности на этих территориях в промежутке между (по украинской версии) передачей границы под контроль и созданием "народной милиции" местными органами власти, избранными на выборах. В предложенном Киевом варианте функции "народной милиции" временно предлагается возложить на совместные патрули украинской Нацгвардии и неких украинских граждан из ОРДЛО.

Такое предложение делает весь процесс вообще невозможным. Поскольку, согласно нему, обеспечением безопасности граждан на возвращаемых территориях может заняться, к примеру, полк "Азов", который входит в Нацгвардию. А в совместные патрули могут войти и те украинские граждане из ОРДЛО, которые уехали оттуда в 2014 году. И такое "обеспечение безопасности" будет худшим кошмаром, который можно предложить местным жителям.

Очевидно, что ни одно из этих предложений не может быть принято "Нормандской четверкой". Будет ли принято что-то вообще? Это зависит от позиции Берлина и – особенно – Парижа, роль которого в свете предстоящих парламентских выборов в Германии существенно возрастет. Только они в состоянии заставить украинскую власть вернуться к Минским соглашениям в их классическом виде. А может, не в состоянии даже они.

Ляшко и другие: комитеты одобрили, слово за Радой

Сегодня в парламенте пройдет второй раунд кадровой реформы правительства, начатый во вторник. Вчера Кабмин официально внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры на должности министров здравоохранения, экономики и инфраструктуры; никаких сюрпризов не произошло – как и ожидалось, это оказались соответственно Виктор Ляшко (пока еще главный санитарный врач Украины), Алексей Любченко (нынешний руководитель налоговой службы) и Александр Кубраков (нынешний глава "Укравтодора").

Теперь парламент должен проголосовать за них.

Профильные комитеты вчера одобрили всех кандидатов, включая Ляшко на Минздрав. В "Слуге народа" прогнозируют, что и он сможет набрать около 240 голосов – то есть где-то 200 от правящей партии и 40 от двух групп-сателлитов. Однако по самой фракции "СН" окончательной ясности все еще нет: потенциальный министр будет общаться с ней сегодня в 9 утра.

И эта встреча станет ключевой: на ней Ляшко предстоит, с одной стороны, убедить всех, что он сможет резко ускорить темпы вакцинации (во что сложно поверить), с другой – доказать, что он не станет идеологическим наследником печально известной Ульяны Супрун, к реформам которой имеет стойкое отвращение минимум половина правящей фракции.

Впрочем, не исключено, что "слуги" проголосуют, даже если кандидат в министры не будет убедительным. Учитывая тот факт, что назначение министров будет проходить на фоне итоговой пресс-конференции президента, голосование не имеет права стать провальным – ведь президент в своем новом имидже "сильного политика" не может продемонстрировать журналистам такую слабость как отсутствие контроля за собственной фракцией.

Так что с большой вероятностью можно утверждать, что завтра все вакансии в правительстве будут заполнены. И на этом, собственно, все завершится, поскольку для абсолютного большинства граждан никаких перемен из-за смены людей в министерских креслах не произойдет.

Свободные цены на тепло или катастрофа вместо отопительного сезона?

Перемены для абсолютного большинства граждан могут произойти из-за другого решения – принятого вчера Кабмином постановления об отмене режима возложения специальных обязательств на "Нафтогаз" при продаже газа для предприятий теплокоммунэнерго. Проще говоря, правительство отменило фиксированную цену на газ, который продавался для производителей тепла в городских квартирах.

Теперь в этом сегменте начнет действовать свободный рынок. Это в теории. На практике следующий отопительный сезон грозит обернуться катастрофой.

В теории газ теперь у любого поставщика в любое время смогут покупать предприятия теплокоммунэнерго (как правило, коммунальные). И если у них рачительные руководители, они сделают закупки летом по низким ценам, чтобы потом зимой сделать низкие тарифы.

На практике все предприятия теплокоммунэнерго в долгах как в шелках и денег на предоплату не имеют, даже по низким ценам. Больше того, денег закупить газ на всю зиму нет даже в киевском бюджете – не говоря уже о бюджетах небольших городов, где денег нет в принципе.

Поэтому все сведется к покупке газа сегодня на сегодня по зимним ценам, которые тут же превратятся в заоблачные тарифы. Либо вообще к тому, что некоторые города газ купить не смогут и оставят квартиры без отопления.

Что будет дальше, мы уже видели нынешней зимой: тарифные бунты (только еще более массовые), экстренное вмешательство президента – и очередное временное постановление, которое отменит все сегодняшние "рыночные устремления" правительства. Иначе говоря, власть планирует очередной кризис, который потом будет "успешно разрешать". Вот только уже сегодня ясно, что именно центральная власть виновата в том, что этот кризис не миновать.

В "Нафтогаз" переназначили непрофессиональный набсовет

Тем временем кризис в "Нафтогазе" подходит к концу. Формально.

Вчера Кабмин переутвердил на новый двухгодичный срок всех пятерых членов наблюдательного совета НАК, которые были уволены три недели назад. Таким образом власть удовлетворила требования Запада, все эти три недели вещавшего о том, как нехорошо, когда государство вмешивается в корпоративный сектор и уничтожает плоды прогрессивных реформ. Теперь приезжавший из-за этого в Киев Энтони Блинкен может быть доволен.

Но может ли быть довольна Украина? Ведь в набсовет переназначены все пять его членов, о которых нынешний и. о. главы правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что среди них нет ни одного профессионала в газовых вопросах или хотя бы в вопросах корпоративного законодательства Украины. Именно поэтому, по словам Витренко, дилетанты из набсовета признавали успешной работу компании, которая в последние годы была убыточной.

А теперь эта же пятерка будет контролировать деятельность самого Витренко. Ее лидер Клэр Споттисвуд на заседании правительства уже попросила премьера надавить на и. о. главы правления, чтобы он держал язык за зубами. Но это только начало. Можно не сомневаться, что старый-новый набсовет приложит все силы для замены руководителя "Нафтогаза" кем-то, кто не считает своих контролеров дилетантами.

Но дело даже не конкретно в Витренко. Дело в том, что пролонгация деятельности нынешнего набсовета, контролируемого Западом, лишает страну возможности изменить ту губительную для нее газовую политику, которая выразилась в заоблачных тарифах. Так что правительство снова удовлетворило Запад ценой выворачивания карманов собственных граждан.

Новое мышление от Байдена: оставит ли Вашингтон в покое "Северный поток - 2"

Главную международную новость вчерашнего дня вчера сообщило со ссылкой на свои источники сразу три западных СМИ – из США, Великобритании и Италии. И состоит она в том, что администрация Джо Байдена якобы отказалась от планов дальнейшего введения санкций против "Северного потока-2".

А вчера вечером она подтвердилась официально.

Аргументы, которые приводили западные СМИ таковы: санкции против компаний-строителей неэффективны, эффективными могут быть санкции против немецких потребителей, но их Байден не введет, потому что не хочет портить отношения с Германией.

Есть и аргумент, звучавший ранее: что Байден, в отличие от Трампа, не имеет желания поддерживать американских производителей сжиженного газа. Наконец, есть и геополитический аргумент – что Байден настроен сделать поблажки Москве, чтобы отколоть ее от Китая.

Правда, есть еще версия, что нынешняя администрация США делает ставку не на санкции, а на смену власти в Германии – где в парламентской гонке лидируют "зеленые", являющиеся противниками "СП-2". Но на самом деле вероятность сценария запрета газопровода новой немецкой властью крайне минимальна.

Во-первых, с таким сценарием не согласится ни один потенциальный союзник "зеленых" по коалиции – ни ХДС-ХСС, ни социал-демократы.

А во-вторых, и сами "зеленые" могут оказаться не такими уж большими противниками "СП-2", когда поймут, что российский газ – единственный способ отказаться от атомных и угольных электростанций.

Так что найти "пятую колонну" внутри Германии у Штатов вряд ли получится.