В секторе Газа, откуда хотят эвакуироваться больше сотни украинских граждан, от ударов армии обороны Израиля погибло не менее 227 человек.

Об этом сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира" в среду, 19 мая.

"Израильские истребители продолжили в среду наносить удары по сектору Газа. Число погибших увеличилось по меньшей мере до 227 человек", - заявили на телеканале со ссылкой на управление здравоохранения Газы.

Помимо этого, согласно данным управления, среди погибших как минимум 64 ребенка и 38 женщин.

Отметим, что ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе.

Ранее мы сообщали, что в Израиле подсчитали выпущенные ХАМАС ракеты, в секторе Газа сообщили о погибших после атак ЦАХАЛ палестинцах. Разбор обломков зданий продолжается до сих пор. В Минздраве Палестины сообщили, что после налета погибли 33 человека.

В свою очередь, "Страна" подробно разбиралась, к чему ведет нарастающий арабо-израильский конфликт.