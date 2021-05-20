Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает политически мотивированной отмену проведения в стране этапа чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" и финального матча Лиги чемпионов по футболу. В последнем на турецком стадионе должны были сыграть английские клубы "Манчестер Сити" и "Челси".

Об этом турецкий лидер заявил на встрече с представителями молодежи, трансляция которой велась на его Ютуб-канале.

"Я считаю, что были приняты политические решения, что по УЕФА, что по "Формуле-1", - сказал Эрдоган.

При этом Эрдоган подтвердил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "пообещал провести финал Лиги чемпионов 2023 года в Турции".

Как ранее писала "Страна", решение перенести финал Лиги чемпионов 2021 года между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" из Стамбула в Порту было принято 13 мая в связи с коронавирусом. Всем прибывшим из Турции в Великобританию болельщикам было бы необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет. После этого было также объявлено об отмене этапа чемпионата мира "Формула-1" из-за действующих ограничений на поездки.

Мы также сообщали, что в Европарламенте хотят остановить переговоры с Турцией о вступлении в Европейский Союз.