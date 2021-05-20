В настоящее время самый крупный в мире айсберг А76, размеры которого составляют 170 километров в длину и 25 километров в ширину, откололся от Антарктиды.

Об этом со ссылкой на данные спутников пишет портал Meteoweb.

В частность, площадь ледяной глыбы достигает 4320 квадратных километров, что сопоставимо с территорий испанского острова Майорка.

Айсберг А-76 откололся с западной стороны шельфового ледника Фильхнера - Ронне в море Уэдделла. Айсберг был идентифицирован Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром США с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1.

Напомним, что ровно месяц назад гигантский айсберг A68, который в 2017 году откололся от Антарктиды - полностью растаял. Спутниковые снимки ясно показывают, что этот айсберг-титан практически исчез - от него остались бесчисленные мелкие фрагменты.

Также "Страна" сообщала, что от Антарктиды откололся идеально прямоугольный айсберг, который скоро расстает. Айсберг с необычно прямыми углами заснял специалист агентства Джереми Харбек (Jeremy Harbeck) во время полета в рамках исследовательской программы.