В среду, 19 мая, в России в возрасте 98 лет умерла Заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова.

Об этом сообщает пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ) на своей странице в Facebook.

"19 мая ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Григорьевна Новожилова", - написали в соцсети. Также смерть артистки подтвердил и ее сын.

В данный момент пока не называется причина смерти Новожиловой, о месте и дате прощания с артисткой будет объявлено позже.

Отметим, что Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. Актриса пришла в Центральный детский театр в 1943 году после окончания Московской театральной студии и сразу стала ведущей актрисой театра. Она служила в театре до 2003 года. За эти годы она сыграла более 60 ролей. Помимо этого, она снималась в кино. Была ведущей программ "С добрым утром!", а также "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.

Скриншот: facebook.com/teatramt

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