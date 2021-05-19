Депутаты Европейского парламента считают, что уровень отношений между Евросоюзом и Турцией упал до исторического минимума. В связи с этим ЕС следует полностью пересмотреть их, а переговоры о вступлении Турции в сообщество приостановить.

Об этом говорится в докладе Европарламента по Турции, одобренном 19 мая на пленарной сессии ЕП в Брюсселе. Пресс-релиз о решении опубликован на сайте органа.

"Отношения между ЕС и Турцией находятся на историческом минимуме. Они ухудшились до такой степени, что ЕС должен глубоко пересмотреть их", - сказано в докладе.

По мнению депутатов, Турция все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС, и Брюссель должен официально приостановить переговоры о вступлении этой страны в союз, если Анкара не изменит свое поведение.

"Депутаты настаивают на том, чтобы Еврокомиссия рекомендовала официально приостановить переговоры о вступлении Турции, если она не изменит нынешнюю негативную тенденцию", - говорится в документе.

В докладе также упоминается обеспокоенность депутатов Европарламента состоянием верховенства закона и несоблюдением фундаментальных прав человека в Туркции. Они указали на отсутствие независимости судебной системы и "продолжающуюся гиперцентрализацию власти в президентстве".

"Депутаты призывают власти Турции освободить всех заключенных правозащитников, журналистов, адвокатов, ученых и других лиц, которые были задержаны правительством по необоснованным обвинениям", - отмечается в документе.

Как признал автор доклада депутат Начо Санчес Амор, этот документ является самым жестким по отношению к Турции, но он "отражает реальность".

"Этот доклад, вероятно, является самым жестким в своей критике ситуации в Турции. Он отражает все, что, к сожалению, произошло в стране за последние два года, в частности в области прав человека и верховенства закона, которые остаются главной заботой Европарламента, а также в отношениях Турции с ЕС и его членами. Мы надеемся, что Турция окончательно изменит курс и воплотит недавние проявления доброй воли в конкретные действия", - сказал депутат.

За доклад Европарламента проголосовали 480 депутатов, 64 высказались против, 150 воздержались.

Турция с 1964 года является ассоциированным членом Евросоюза. Заявку на вступление в ЕС она подала 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорным пунктам (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

За последние четыре года Брюссель и страны - члены Евросоюза на разных уровнях не раз заявляли о том, что действия Турции способствуют отдалению от евросообщества, и призывали Анкару определиться со своей позицией.

Между тем осенью пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что присоединение к Европейскому Союзу остается стратегической целью Турции.