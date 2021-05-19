В Египте, где возобновили сбор денег с туристов за въездные визы, власти приняли решение продлить до конца мая действие ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает египетская газета Ahram.

В частности, действие карантинных мер в Египте должно было закончиться 22 мая, однако их продлили минимум до 31 мая.

Карантинные меры включают закрытие в 21:00 магазинов, торговых центров, кафе, ресторанов и кинотеатров, а также запрет общественных мероприятий по всей стране, но парки и пляжи будут открыты для гостей.

Данное решение было принято из-за резкого увеличения числа случаев коронавируса и числа смертей на фоне третьей волны пандемии.

Помимо этого, премьер-министр Мостафа Мадбули также продлил решение о сокращении посещаемости государственных административных служащих.

Напомним, что Египет снова ввел жесткий локдаун из-за коронавируса 6 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты.

Как сообщала "Страна", Кипр вышел из жесткого локдауна и ввел для граждан ковид-паспорта. Теперь киприоты, которые хотят попасть в заведения гостеприимства, должны показывать ковидный сертификат, который правительство назвало "паспортом безопасности".