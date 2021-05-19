Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии цветущих в зоне отчуждения ЧАЭС нежных ландышей. Специалисты организации предупредили, однако, что несмотря на красоту и изумительный аромат этого цветка, его запах может вызвать недомогание.

Пост, посвященный ландышу, появился в Фейсбуке заповедника.

В заповеднике рассказали, что название "ландыш майский" с латинского (Convallaria majalis) дословно переводится как "лилия долин, цветущая в мае".

Колокольчики растения миниатюрные и изящные, а листья - плотные и разлапистые. Хороши и плоды ландыша - красные или оранжевые ягоды.

Однако несмотря на привлекательный внешний вид это растение - от корней до кончиков стебля - ядовитое. Препараты из ландыша активно применяют и в народной, и в официальной медицине. Но только по совету врача. Даже нюхать эти цветы долго не рекомендуют: аромат ландыша замечательный, но слишком сильный и может вызвать головную боль.

"Лучше любуйтесь этой красотой на лесных полянах, где ей самое место", - призвали в заповеднике.

Ранее "Страна" публиковала подборку фото луговых цветов Чернобыльского заповедника.

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