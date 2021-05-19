В городе Самбор Львовской области 50-летний мужчина во время конфликта со своей женой нанес ей несколько ножевых ранений и самостоятельно "лечил" два дня.

Об этом сообщает "ТСН".

В частности, о смерти 50-летней Лилии в полицию заявила ее дочь. Девушка живет отдельно. О том, что мать "заболела", она узнала несколько дней назад.

"Звонила маме, она жаловалась, что ее в груди болит, есть температура, лихорадка. А я сразу думала, что это - коронавирус. Я говорила, что вызову скорую, но мама говорила не вызывать скорую. Потому что пройдет", - говорит дочь убитой Кристина Мураль.

На следующий день мать перестала отвечать на звонки дочери и телефон отца тоже был выключен. О страшной новости девушка узнала, когда отец пришел к ней домой. Мужчина кричал, что мама умерла.

"На теле женщины обнаружили рану в области груди. Как вскоре установили медики, у погибшей было повреждено легкое и диафрагма. Когда мы приехали на место происшествия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Лишь когда протрезвел, признался в содеянном", - заявил инспектор Самборского отдела полиции Наталья Созанская.

Помимо этого, мужчина пытался самостоятельно лечить раненую. Дома правоохранители нашли шприцы и обезболивающее. Но, говорят, если в клинике женщину могли спасти, то от лечения на дому она умерла на третий день.

Дочь убитой сообщила, что родители жили не дружно и ссорились, выпивали. Именно из-за пьянства родителей Кристину с младшей сестрой воспитывала тетя убитой.

В тот день, когда Игорь подрезал жену, соседи видели, как мужчина покупал в магазине две бутылки водки. Во дворе было застолье, но ни криков, ни ссор они не слышали. Раньше, говорят соседи, супруги жили в достатке. Занимались бизнесом, купили дом, но алкоголь свел все на нет.

По данным сотрудников правоохранительных органов, за убийство мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что на Волыни мужчина исполосовал ножом брата, жену и прибывшего на вызов полицейского. Отмечается, что нападению предшествовала сильная ссора: схватив кухонные ножи, мужчина бросился на родственников.

Также напомним, что на левом берегу Киева нашли тело 27-летнего мужчины с 18 ножевыми ранениями. Сотрудники столичной полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.