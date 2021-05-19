Офис президента отказал телеканалу "Перший незалежний", созданному на базе трех попавших под санкции каналов NewsOne, Zik и "112 Украина", в аккредитации на завтрашнюю большую пресс-конференцию Владимира Зеленского.

Об этом "Стране" сообщили сотрудники телеканала.

При этом журналисты добавили, что подавали шесть разных аккредитаций. И по всем получили отказ.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в годовщину своей инаугурации президент Украины решил встретиться с сотрудниками СМИ на авиационном предприятии "Антонов".

Мы также писали, кто будет модерировать завтрашнюю пресс-конференцию вместо покинувшей свой пост пресс-секретаря Зе Юлии Мендель.

Кроме того, мы спросили украинских журналистов о том, какие вопросы они задали бы президенту Зеленского, если бы получили такую возможность. И чем глава государства может похвастаться за два года на должности. В нашем опросе приняли участие ведущая телеканала "Перший незалежний" Диана Панченко, ведущий телеканала "Наш" Макс Назаров, директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско и другие.