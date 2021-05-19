В Египте, где власти снова ввели жесткий локдаун из-за коронавируса, различные порты в губернаторствах Красное Море, Южный Синай, Луксор и Асуан возобновили взимание с туристов сбора за въездные визы.

Об этом сообщает газета Egypt Independent в среду, 19 мая.

В частности, туристам для въезда в Египет нужно уплатить 25 долларов после завершения бесплатного периода, который длился с 1 июля 2020 года по 30 апреля 2021 года. С 1 мая эту норму не продлили.

Работники местных туристических компаний призвали министерства внутренних дел и туризма продлить период льгот до начала следующего зимнего туристического сезона, чтобы способствовать развитию туризма, который сильно пострадал в результате вспышки Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что в Египте захотели расширить Суэцкий канал и получить более миллиарда долларов за убытки из-за блокировки. В эту сумму включены и расходы на спасательную операцию.

Также напомним, что МИД договорился о вывозе украинцев из Сектора Газа по "зеленому коридору" через Египет. Их будут вывозить через Египет на специальных авиарейсах.