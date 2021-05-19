Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что США откажутся от санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" и против главы этой компании Матиаса Варнига.

Об этом передает Reuters.

"Существует президентский отказ в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, который является гражданином Германии", - заявил Маас.

Между тем в США не отказались от идеи ввести санкции еще против четырех судов, которые участвуют в укладке российского газопровода, и четырех связанных с ними компаний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам источников Politico, введение санкций в отношении четырех судов и компаний задержит завершение строительства "Северного потока - 2". Конкретные организации пока не уточняются.

Напомним, 19 мая стало известно, что Государственный департамент США не будет вводить санкции против оператора трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG.

Ранее "Страна" писала, что о намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководство сообщил американский сайт Axios со ссылкой на источник.

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