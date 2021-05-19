В среду, 19 мая, в возрасте 67 лет умер главный дирижер Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, Народный артист Украины, Заслуженный деятель искусств Михаил Дутчак.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской оперы на своей странице в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Михаила Михайловича Дутчака (1953-2021) - многолетнего главного дирижера Львовской национальной оперы, народного артиста Украины. Дирекция и коллектив скорбят в связи с этой потерей и выражают искренние соболезнования матери, жене, детям, семье и друзьям", - заявили в пресс-центре.

Помимо этого, во Львовской опере отмечают, что Дутчак отдал театру 45 лет своей жизни, труда, вдохновения.

Отметим, что Михаил Дутчак родился в Бродах, учился во Львовском музыкально-педагогическом училище им. Филарета Колессы и Львовской консерватории (ныне Львовская национальная музыкальная академия имени Николая Лысенко). С 1976 года работал во Львовской опере, с апреля 2001 по декабрь 2019 был ее главным дирижером. В 1997-1998 годах был руководителем симфонического оркестра Львовского симфонического оркестра Львовской музыкальной академии. В 2001 году получил премию "Львовская слава" за постановку оперы "Моисей", а также премию им. Станислава Людкевича, в 2003 году - звание Заслуженного деятеля искусств, в 2017 - Народного артиста Украины.

Скриншот: facebook.com/lvivoperaofficial

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