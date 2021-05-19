Кабинет министров Украины утвердил ряд изменений в нормативные акты о реализации фискальный функций программными программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для разных и отдельных сфер применения.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина в среду.

Чтобы упростить работу с ПРРО субъектам хозяйствования предоставляется возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер ГНС.

Кроме того, обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств через ПРРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО).

Напомним, ранее сообщалось, что физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право не применять регистраторы расчетных операций при осуществлении наличных и/или безналичных расчетов.

Как мы писали, в ноябре прошлого года Зеленский внес в Раду законопроект о либерализации применения РРО

Подробнее о том, что еще сегодня принял Кабмин, можно прочитать в нашем материале.