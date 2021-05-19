Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало два снимка и видеозапись, снятые зондом "Тяньвэнь-1". Видео сделано в начале процесса посадки, а фото - уже на поверхности Красной планеты.

Посадочный модуль с марсоходом приземлился 15 мая в южной части Утопии - обширной равнины в северном полушарии Марса.

Первая присланная им фотография черно-белая. Она была сделана передней камерой аппарата. На ней хорошо видна местность, по которой движется марсоход, однако горизонт Марса кажется искривленным из-за широкоугольного объектива.

Второе изображение, цветное, сделано навигационной камерой, установленной на задней части марсохода. На снимке видны панели солнечных батарей и антенна марсохода видны в развернутом виде, а также красная почва и камни на поверхности Марса.

Что касается видео, то оно снято камерой на орбитальном аппарате и показывает, как посадочный модуль и марсоход отделяются от орбитального аппарата.

Ранее зонд "Тяньвэнь-1" уже присылал снимок Марса, но сделанный с расстояния примерно в 2,2 млн километра.

Как писала "Страна", аппарат достиг орбиты Красной планеты в феврале после почти семи месяцев путешествия в космосе и успешно приземлился. Таким образом, Китай стал второй страной в мире, которая посадила свой зонд на Марсе.