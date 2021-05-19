Прокуратура в судебном порядке требует вернуть общине Киева две квартиры в центре, которые были незаконно отчуждены на основании поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

В частности, при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве установлено, что мошенники завладели 2-х комнатной квартирой умершей киевлянки в Печерском районе.

Мошенники, воспользовавшись тем, что у владелицы нет родственников и других наследников, подделали от ее имени договор дарения, по которому она якобы отстранила свою квартиру еще в 2009 году, а затем зарегистрировали право собственности на нее через государственного регистратора.

"С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины окружной прокуратурой заявлен иск в суд об истребовании квартиры, стоимость которой составляет около 2 млн гривен, в пользу территориальной общины столицы. В рамках уголовного производства на квартиру наложен арест с целью недопущения дальнейшего незаконного отчуждения", - пишут в пресс-центре.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении лица, на основании поддельных документов зарегистрировала на себя право собственности на квартиру, уже направлен в суд.

Помимо этого, окружной прокуратурой в судебном порядке отменяется государственная регистрация права собственности на служебную квартиру стоимостью более 11 млн гривен.

Во время следствия было установлено, что в 2012 году неприватизированную 4-х комнатную квартиру в новом доме в Печерском районе столицы передали в служебное пользование киевлянке, которая постоянно проживает в квартире вместе со своей семьей.

"В то же время, в результате мошеннических действий на основании несуществующего договора купли-продажи указанная квартира в 2019 году была зарегистрирована за физическим лицом и внесена в уставный фонд юридического лица", - добавили в прокуратуре.

С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины окружной прокуратурой заявлен иск в суд об отмене государственной регистрации права собственности на указанную квартиру.

Скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что предприимчивые застройщики вымогали деньги за документы в уже купленных под Киевом квартирах. В ходе следствия было установлено, что руководитель одной из компаний-застройщиков, в сговоре с тремя представителями указанного ООО действовали в преступных целях.

Также напомним, что в Киеве отдадут под суд львовянина, который по поддельным документам присвоил квартиру в центре. По данным следствия, подозреваемый в 2018 году на основании поддельного договора купли-продажи зарегистрировал право собственности на квартиру умершего лица.