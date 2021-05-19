В Киевской области члены организованной преступной группировки требовали от вкладчиков дополнительно уплатить денежные средства за уже купленные инвесторами квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Киево-Святошинская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 4 членов организованной группы по факту вымогательства и получения неправомерного вознаграждения должностным лицом за совершение действий в интересах преступника, с использованием предоставленных ему полномочий, по предварительному сговору с группой лиц (ч .3 ст.28, ч. 4 ст. 368-3 УК Украины)", - заявили в пресс-центре.

В ходе следствия было установлено, что руководитель одной из компаний-застройщиков, в сговоре с тремя представителями указанного ООО, за предоставление документов для регистрации права собственности на желанные квадратные метры требовали от вкладчиков дополнительно уплатить денежные средства за уже купленные инвесторами квартиры.

В частности, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Бучанским РУП ГУ ЧП в Киевской области.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве адвокат вымогала 160 тысяч долларов за перерегистрацию земельных участков. Под предлогом решения земельного вопроса она вымогала огромную взятку.

Также напомним, что в Киеве мужчина вымогал у жителя столицы несуществующий долг, угрожая расправой. В случае неуплаты этой суммы, по данным правоохранителей, мужчина угрожал потерпевшему и его близким родственникам причинением телесных повреждений и убийством.