В среду, 19 мая, Андрей Сибига был уволен с должности посла Украины в Турции.

Соответствующий указ №200/2021 от 19 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - сказано в указе.

Как известно, Сибига, 1975 г.р., начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше, 23 августа 2016 года был назначен послом Украины в Турции.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Александра Щербу с должности посла в Австрии и назначил новых послов в Сенегале, Ирландии и Монако.

Также Зеленский указом №179/2021 назначил Юрия Пивоварова послом в Республике Сенегал, Ларису Герасько послом в Ирландии, а также посла Украины во Франции Вадима Омельченко послом в Монако по совместительству.

Также мы писали, что 27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ бывшего главы Украины Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".