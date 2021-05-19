Исследование, проведенное сотрудниками Каледонского университета Глазго, показало: общепринятая рекомендация тренироваться по 30 минут в день может принести пользу далеко не всем при сидячем образе жизни. А вот три минуты упражнений каждый час способны продлить ее на 30%.

О результатах исследования сообщает ВВС.

Авторы работы установили, что слишком долгое сидение может даже свести на нет пользу от упражнений и что универсального подхода к физической активности не существует.

Их исследование заняло четыре года. За это время были проанализированы данные шести предыдущих работ, основанных на наблюдении за более 130 000 взрослыми жителями Великобритании, США и Швеции. Ученые из Глазго анализировали, как различные комбинации физической активности - от бега и быстрой ходьбы до работы по дому и сидения - влияют на смертность.

Было обнаружено, что традиционная рекомендация упражняться 30 минут в день снижает вероятность ранней смерти до 80% для тех, кто сидит менее семи часов. Однако это правило не работает и не снизило риск смертности у людей, сидящих более 11–12 часов в день.

Авторы пришли к выводу, что лучший вариант для снижения вероятности преждевременной смерти на 30% - это выполнение в течение трех минут умеренных и интенсивных упражнений или 12 минут легкой физической активности на каждый час сидения.

А оставшиеся часы желательно тратить, как можно больше перемещаясь и хорошо высыпаясь. Такой режим гарантированно укрепит здоровье.

Ранее "Страна" сообщала, что занятия танцами оказались эффективнее любой другой физической тренировки для мозга и лучшим средством для препятствования старению.

Также ученые установили, что занятия велоспортом способствуют замедлению процессов старения.