Представители государственной авиационной службы заявили, что украинским авиакомпаниям стоит воздерживаться от выполнения полетов в Израиль.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы пишет "Укринформ".

"Информационным письмом Госавиаслужбы рекомендуется эксплуатантам Украины воздерживаться от выполнения полетов в Государство Израиль до стабилизации ситуации с безопасностью", - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в связи с обострением израильско-палестинского конфликта Государство Израиль отнесено к перечню государств и аэропортов, в которых временно запрещены или ограничены полеты воздушных судов эксплуатантов, который размещен на официальном веб-сайте Госавиаслужбы. Отмечается, что ведомство осуществляет непрерывный мониторинг развития ситуации в Израиле.

Ранее "Страна" сообщала, что в понедельник МАУ снова отменили рейсы в Тель-Авив. Решение о полетах в Израиль будет пересматриваться каждые 48 часов.

Также напомним, что все гражданские авиакомпании прекратили полеты в Израиль на фоне продолжающихся взаимных обстрелов с Палестиной и конфликта в секторе Газа. Покинуть сектор Газа хотят 120 украинцев. МИД Украины поддерживает с ними связь.