Компания IDS Borjomi Georgia решила полностью приостановить работу заводов по разливу минеральной воды "Боржоми" N1 и N2 из-за забастовки работников, второй день требующих повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Об этом говорится заявлении компании IDS Borjomi, распространенном в среду, передает "Интерфакс".

"Как компания высокой ответственности, мы приостанавливаем работу обоих заводов, чтобы избежать провокаций, организованных профсоюзными активистами, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность людей", - говорится в заявлении.

В то же время компания заявила, что готова в любое время возобновить работу своих заводов.

"В течение последних дней значительная часть сотрудников продолжала работать и по-прежнему желает этого. Однако незаконное блокирование грузовиков и других транспортных средств, осуществляемое частью забастовщиков, представляет серьезную угрозу для наших сотрудников, владельцев транспортных компаний и самих бастующих. Именно поэтому работа заводов будет возобновлена сразу же, как будут прекращены противоправные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, около 350 работников заводов по производству "Боржоми" начали забастовку. Компания выразила готовность к конструктивному правовому диалогу с бастующими сотрудниками и надеется, что путем переговоров будет найдено оптимальное для всех решение.

При этом компания считает нереальным требование бастующих сотрудников повысить зарплаты на 50%. Однако компания выразила готовность уже во второй раз в период пандемии обеспечить повышение зарплаты в соответствии с принципом справедливого распределения.

IDS Borjomi Georgia входит в IDS Borjomi International, управляющий девятью заводами в Украине, России и Грузии.

IDS Borjomi Georgia управляет двумя заводами в Боржоми. В портфеле грузинской компании такие бренды минеральной воды, как "Боржоми", "Ликани", "Родники Боржоми", "Бакуриани" и "Митарби". Компания экспортирует "Боржоми" более чем в 30 стран мира.

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