В Службе безопасности Украины заявили, что не располагают документально подтвержденными данными о российском паспорте у Андрея Аксенова, которого в конце апреля ЦИК зарегистрировала нардепом после довыборов в Верховную Раду на Донбассе.

Такой ответ пресс-служба СБУ дала агентству "Укринформ".

"Документально подтвержденных данных о наличии у гражданина Украины Аксенова Андрея паспорта гражданина РФ Служба безопасности Украины не имеет", – сказали в пресс-службе.

В СБУ добавили, что Аксенову не сообщали о подозрении в уголовном производстве по расследованию преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В последнем изучаются обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума.

"Не сообщали о подозрении, но проводят досудебное расследование", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Страна" писала, что депутаты заблокировали трибуну в Верховной Раде, чтобы помешать Аксенову зачитать присягу. Поэтому он ее провозгласил из гостевой ложи. Аксенова заподозрили в получении в Крыму российского гражданства.

Сам депутат заявил, что слухи о его российском гражданстве может подтвердить только наличие соответствующего паспорта.