"Страна" спросила у депутатов парламента, нужно ли идти Владимиру Зеленскому на второй президентский срок.

Депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, сообщила, что Зеленскому нужно идти на второй президентский срок.

"Да, потому что он успешный президент. Много чего было сделано за эти два года", — утверждает Третьякова.

Ее коллега по фракции Дмитрий Чёрный также поддержит президента, если он решится идти на второй президентский срок.

"На сегодняшний день, президент справляется со своими обязанностями. Как член команды президента, я буду поддерживать поход президента на второй срок. И если нужно будет — также готов выступить с такой инициативой и поддержать президента", — уверяет Чёрный.

Экс-депутат "Слуги народа" Гео Лерос выразился более радикально и сообщил, что Зеленскому вообще не стоило идти в президенты.

"Зеленскому, как оказалось, вообще не надо было идти и на первый срок", — заявил Лерос.

Глава партии "Голос" Кира Рудык не смогла односложно ответить на этот вопрос.

"Это важный политический вопрос. Он говорил, что идёт только на один срок. Поэтому это будет тяжёлый вопрос, который ему нужно будет решить. Сейчас мы только на половине его срока, и за два года, я бы сказала, результат скромный. Может, что-то получится в следующие два года", — размышляет Рудык.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко считает, что нужно задать этот вопрос президенту.

"Надо спросить у президента Зеленского. Пока у него и первый срок не закончился", — заявил Бойко.

Илья Кива, депутат партии ОПЗЖ, выразил свое мнение по этому поводу.

"Если вы спрашиваете со стороны Зеленского, то чего же не стоит? Раньше он чечетку на сцене "95 квартала" отбивал, а тут целый президент страны. Ни один из тех, кто сегодня вкусил вкус власти, тот, кто освоил коронавирусный фонд на 2 миллиарда долларов — кто ж после этого вернётся на сцену? Если для Зеленского — то стоит, а для страны — боюсь к тому времени уже страны не будет, куда можно будет избраться на второй срок", — заявил Кива.

Депутат партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, считает, что Зеленскому нужно уже сейчас уходить с должности президента.

"Идти с должности сейчас, не ожидая окончания первого срока", — резюмировал нардеп.

Напомним, разговоры о планах президента идти на второй срок начались весной 2020 года.

20 мая исполнилось 2 года с момента инаугурации президента Владимира Зеленского. По этому поводу он провел уже третью по счету большую пресс-конференцию. На вопрос журналистов он заявил, что ещё не принял решение идти ли на второй срок. Подробнее о главных выводах из пресс-конференции Зеленского можно прочитать в нашем материале.

Тем временем, согласно опросу "Страны", украинцы начали задаваться вопросом, когда Зеленский покинет свой пост.