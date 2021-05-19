Государственный департамент США не будет вводить санкции против оператора трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG. Об этом сказано в докладе ведомства, который оно представило Конгрессу 19 мая.

Об отказе от санкций сообщает Bloomberg.

Как говорится в документе, в Госдепе считают, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность. Однако Белый дом решил отказаться от ограничений по причинам, связанным с национальной безопасностью.

Это решение было ожидаемым. Ранее "Страна" писала, что о намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководство сообщил американский сайт Axios со ссылкой на источник. Правда, при этом отмечалось, что санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков. По данным Axios, в Вашингтоне по-прежнему намерены не допустить ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию.

Также издание Politico со ссылкой на свои источники написало, что Госдеп предложит отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2AG и ее руководителя Маттиаса Варнинга.

"Страна" разбиралась, что это означает для Украины.