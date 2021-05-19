В Северном апелляционном хозсуде оставили в силе решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск государственного Ощадбанка (Киев) к Сбербанку России и его дочернему украинскому банку, призвав последнего отказаться от доменного имени sberbank.ua.

Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, 19 мая.

"Решением суда также запрещено Сбербанку незаконно использовать товарный знак "Сбербанк" по свидетельству Украины, владельцем которого является Ощадбанк. Кроме того, обязано ЧП Олейникова И.В. осуществить переделегирование доменного имени sberbank.ua в пользу Ощадбанка", – говорится в сообщении.

Ранее кассационный хозсуд Верховного суда Украины на заседании 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" собственностью Ощадбанка.

Напомним, в марте решением СНБО еще на три года продлено действие санкций в отношении двух российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка.

Также мы писали, что в 2018 году Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка (принадлежащие российской госкорпорации "Внешэкономбанк"), Сбербанка (принадлежащих российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежащих российскому госбанку ВТБ).