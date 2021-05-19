Руководитель американского оператора трубопровода Colonial Pipeline подтвердил ранее просочившуюся в прессу информацию о том, что компания выплатила выкуп атаковавшим ее хакерам в размере $4,4 миллиона.

Об этом в интервью изданию Wall Street Journal заявил исполнительный директор Colonial Pipeline Джозеф Блант.

По его словам, такое решение было вызвано необходимостью быстро восстановить работу трубопровода после хакерской атаки, которая поставила под угрозу снабжение топливом всего Восточного побережья США.

"Я понимаю, это решение было сильно противоречивым. Оно далось мне нелегко", - признался Блант.

Блант добавил, что одобрил выплату выкупа, поскольку в руководстве компании-оператора не были до конца осведомлены, насколько серьезно кибератака нарушила работу систем и сколько времени может уйти на ее устранение.

"Но это решение было правильным для страны", - считает он.

Как писала "Страна", работа продуктопровода, по которому доставляют горючее из Техаса на Восточное побережье США, была парализована хакерской атакой 7 мая. В США обвинили в атаке группировку DarkSide, связанную с Россией.

В ночь на 13 мая, компания Colonial Pipeline заявила о постепенном возобновлении работы после масштабной атаки. На ликвидацию ее последствий ушло пять дней.