Ситуация в Украине и в Израиле, а также вопросы климата стали предметом обсуждения во время встречи в Рейкьявике госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Канады Марка Гарно.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, передает "Интерфакс-Украина".

"Они обсудили мировые вызовы, в том числе борьбу с Covid-19, климат и поддержание основанного на праве международного порядка, а также проблему суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также обсудили усилия по прекращению насилия в Израиле, на Западном берегу и в Газе", - говорится в сообщении.

"Госсекретарь Блинкен выразил признательность Канаде за лидерство в Западном полушарии в деле содействия стабильности и демократии в Никарагуа и Гаити", - добавил Прайс.

Напомним, в Рейкьявике (Исландия) сегодня началась 12-е министерское совещание Арктического совета.

Ранее "Страна" писала о том, что Лавров и Блинкен встретятся в Рейкьявике, чтобы вернуть отношения США и России на стабильный путь.

Также мы сообщали, что Блинкен назвал угрожающим Европе скопление российских войск на границе с Украиной.