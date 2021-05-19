Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал компанию Apple за то, что она якобы участвует в крупномасштабной слежке и цензуре по указанию Китая. При этом он заявил, что компания делает из своих пользователей рабов, отнимая у них выбор.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Телеграм-канале, ссылаясь на материал газеты "The New York Times".

"Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заблокированным в их экосистеме", - написал предприниматель.

По его словам, дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на 120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию.

"Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье", - поделился Дуров.

Но, хуже всего, по мнению Дурова, то, что благодаря Apple Коммунистическая партия Китая имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые пользуются iPhone.

"Однако худшая часть технологий Apple - это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple - вам разрешает использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через их App Store, и вы можете использовать только iCloud от Apple, чтобы изначально сделать резервную копию ваших данных.

Неудивительно, что тоталитарный подход Apple так ценится Коммунистической партией Китая, которая - благодаря Apple - теперь имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone", - написал он.

Напомним, ранее Павел Дуров уже критиковал компанию Apple. В январе он заявил об опасности iPhonе и призвал переходить на Android.

До этого Дуров призвал всех удалить WhatsApp, потому что приложение крадет личные фото.