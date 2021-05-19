Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обязал компанию и фонд Bellingcat выплатить бывшему "командиру ополчения ДНР" Игорю Безлеру (он же "Бес") компенсацию за моральный вред. Размер компенсации составляет 340 тысяч рублей (около 127 тысяч гривен).

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Дело было возбуждено по иску Безлера из-за статей интернет-издания Bellingcat о его причастности к крушению малайзийского Boeing в 2014 году. Иск о защите чести, достоинства и доброго имени был подан к фонду Bellingcat, а также к основателю одноименной компании Элиоту Хиггинсу и журналисту Питеру Ван Гюйсу.

"Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 000 рублей (150 000 с фонда, 150 000 с компании, 40 000 с Гюйса)", - сказано в вердикте суда.

Безлер направил свой иск в сентябре 2020 года, попросив суд признать некоторые сведения в статьях группы Bellingcat "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и "Птичка полетела к вам" несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство. В материалах говорилось, что Безлер принимал активное участие в отслеживании курса пассажирского самолета, что вскоре привело к его уничтожению. Безлер требовал Bellingcat опубликовать опровержение и взыскать с группы 500 тысяч рублей.

Сам Безлер в декабре 2017 года уже давал показания нидерландской Совместной следственной группе, которая предполагает, что именно через контролируемые им в 2014 году территории по маршруту Донецк – Енакиево – Торез – Снежное якобы перегоняли зенитно-ракетный комплекс "Бук". Следователи считают, что именно этот ЗРК сбил лайнер, а пуск ракеты был произведен из района города Снежное. Безлер отрицал причастность к катастрофе.

Ранее "Страна" писала, что Bellingcat назвала имя, под которым сейчас живет в Крыму Безлер.