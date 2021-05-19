В среду, 19 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке сохранился на уровне 27,415 грн/$1. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,405-27,425 грн/$1.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,41 грн/$1 с 27,44 грн/$1 в во вторник.

Также регулятор укрепил курс национальной валюты на 20 мая - до 27,4166 грн/$1 с 27,4368 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 20 мая 2021 года.

AUD 1 австралийский доллар - 21.2328

BYN 1 белорусский рубль - 10.9051

EUR 1 евро - 33.488

CAD 1 канадский доллар -

ILS 1 новый израильский шекель - 8.4028

RUB 10 российских рублей - 3.7193

HUF 100 венгерских форинтов - 9.5585

GBP 1 фунт стерлингов - 38.8315

CZK 1 чешская крона - 1.3156

SEK 1 шведская крона - 3.2933

CHF 1 швейцарский франк - 30.392

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.2598

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 17 мая составил 289,27 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $242,01 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что 19 мая доллар в Украине подешевел на 12 копеек, а евро подорожал на 9.

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