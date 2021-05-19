Гривня в среду удержала свои позиции на межбанке. Фото: НБУ

В среду, 19 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке сохранился на уровне 27,415 грн/$1. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,405-27,425 грн/$1.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,41 грн/$1 с 27,44 грн/$1 в во вторник.

Также регулятор укрепил курс национальной валюты на 20 мая - до 27,4166 грн/$1 с 27,4368 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 20 мая 2021 года.

  • AUD 1 австралийский доллар - 21.2328
  • BYN 1 белорусский рубль - 10.9051
  • EUR 1 евро - 33.488
  • CAD 1 канадский доллар - 
  • ILS 1 новый израильский шекель - 8.4028
  • RUB 10 российских рублей - 3.7193
  • HUF 100 венгерских форинтов - 9.5585
  • GBP 1 фунт стерлингов - 38.8315
  • CZK 1 чешская крона - 1.3156
  • SEK 1 шведская крона - 3.2933
  • CHF 1 швейцарский франк - 30.392
  • CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.2598

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 17 мая составил 289,27 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $242,01 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что 19 мая доллар в Украине подешевел на 12 копеек, а евро подорожал на 9.

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