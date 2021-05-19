Стоимость нефти продолжила стремительно падать в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего внезапный рост нефтяных запасов в мире.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 КСК составляет $65,46 за баррель, что на $3,25 (4,73%) ниже цены на закрытие рынка во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $62,19 за баррель, что на $3,3 (5,04%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 100 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,96 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Давление на нефтяной рынок в среду также оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.

По данным агентства, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,32 млн баррелей - до 486,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

При этом товарные запасы бензина снизились на 1,96 млн баррелей и составили 234,23 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,32 млн баррелей, до 132,1 млн баррелей.

Как сообщается, опрошенные агентством Bloomberg эксперты, ждали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.

Напомним, вчера после взлета выше 70 долларов мировые цены на нефть перешли к снижению.

Также мы писали, что впервые за два месяца стоимость нефти Brent превысила отметку в $70 за баррель.