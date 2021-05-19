В среду, 19 мая, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) составила новый протокол по итогам довыборов в Верховную Раду на округе № 87, по которому победителем остался кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" в Facebook.

"После признания недействительным голосования на 6 участках голоса за кандидатов изменились. За Василия Вирастюка указано 14 811 голосов, за Александра Шевченко - 13 942 и Руслана Кошулинского - 13 463", - говорится в сообщении.

Напомним в апреле Центризбирком сообщил, что на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%. Позже Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными результаты выборов на округе.

В свою очередь Шевченко заявил о краже голосов и о том, что окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

В середине апреля занявший второе место на довыборах в Верховную Раду Александр Шевченко заявил о том, что суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, но "Слуги народа" стали уверять, что суд не отменял результаты, а Шевченко обманывает. 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области.

5 мая Центризбирком отказался регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.