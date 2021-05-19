Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Телеграм-канале в среду, 19 мая.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики... Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет", - написал он.

Напомним, 18 мая Верховная Рада сняла Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры и Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию "Страны", что главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, которого планируют назначить министром экономики вместо Игоря Петрашко, подавшего в отставку, назначат также и первым вице-премьером.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль официально предложил Раде назначить Любченко главой Минэкономики и Кубракова министром инфраструктуры.

"Страна" подробно писала, почему у Зеленского продвигают на смену Шмыгалю главного налоговика Алексея Любченко.