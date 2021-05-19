В Черновцах уволили одного из преподавателей колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Мужчину после проведения служебного расследования заподозрили в растлении несовершеннолетних.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на директора учебного заведения Василия Бобика.

По словам Бобика, комиссия опросила студентов колледжа. 22 человека сказали, что преподаватель нарушал правила этического поведения.

В основном студенты жаловались на то, что преподаватель говорил на темы сексуального характера. А одна из студенток вспомнила, что преподаватель просил "нагнуться, чтобы он мог расписаться на ее спине".

Бобик добавил, что раньше студенты не жаловались на поведение преподавателя, так воспринимали его высказывания несерьезно.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе с возможностью выйти под залог в почти два миллиона гривен. Его адвокат Любовь Литвинчук заявила журналистам, что пока мужчина не будет комментировать, считает ли себя виновным.

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