Авраменко предположил, что недоброжелатели хотели насолить ему из-за карьерных успехов автора учебников. Фото: Facebook

Автор учебника по украинскому языку за 10 класс Александр Авраменко утверждает, что веб-адрес порносайта, который попал в его школьное пособие для детей, принадлежал администрации Новомиргородского района Кировоградской области до сентября прошлого года.

Об этом Авраменко написал в Facebook.

"В сентябре 2020 сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего сайта Новомиргорода ... Только сейчас стало известно о такой метаморфозе", - написал автор учебного пособия.

В подтверждение своих слов Авраменко прикрепил скриншот сервиса Wayback machine, который позволяет увидеть внешний вид сайта за определенный промежуток времени. Автор учебника поделился снимком экрана с видом веб-страницы по состоянию на 29 августа 2019 года.

Автор школьного учебника по украинскому рассказал, как туда попала ссылка на порносайт. Скриншот

Он также обнародовал фото документа, который свидетельствует, что издательство "Грамота", в котором и вышел этот учебник, еще два дня назад обратился в киберполицию с просьбой заблокировать порносайт, однако правоохранители этого не сделали до сих пор.

"Государственная бюрократическая машина спит ... Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней ... Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования. Надеемся, государственные органы защитят учеников и всю образовательную общество, заблокировав сайт разврата", - добавил языковед.

Автор школьного учебника по украинскому рассказал, как туда попала ссылка на порносайт. Скриншот

В то же время автор поста задается вопросом, почему это произошло именно с его книгой. Авраменко допустил, что резкая смена тематики сайта является результатом действий его недоброжелателей.

"В этом году на конкурс я подал четыре учебники - и все они заняли первое место с большим отрывом от конкурентов. Возможно, причина в этом? К сожалению, недоброжелатели есть и у меня. А может, это просто досадное совпадение... Больно..." - резюмировал автор учебника.

Автор школьного учебника по украинскому рассказал, как туда попала ссылка на порносайт. Скриншот

Напомним, ранее представитель Авраменко со ссылкой на неизвестных экспертов заявила, что разместить по указанному в учебнике веб-адресу порносайт могли хакеры. Однако, как ранее писала "Страна", данные сервиса WhoIs показывают, что домен, указанный в учебном пособии по украинскому языку за 2018 год, по которому размещен порносайт, был перерегистрирован еще 19 ноября 2019 года.

Предположительно, администрация Миргородского района до этой даты и правда владела этим веб-адресом, однако либо забыла, либо не смогла заплатить за домен, чтобы продлить право пользования им, и потому адрес получили новые владельцы, которые разместили там порнографические материалы. Таким образом, хакеры в этом случае могут быть непричастны к инциденту. Тем не менее, сам Авраменко сегодня написал, что сайт Новомиргородского района претерпел изменения только в сентябре 2020 года.

Ранее мы писали о том, как преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербино получил выговор за демонстрацию студентам картинок с порнографическим содержанием.

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