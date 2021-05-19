Автор учебника по украинскому языку за 10 класс Александр Авраменко утверждает, что веб-адрес порносайта, который попал в его школьное пособие для детей, принадлежал администрации Новомиргородского района Кировоградской области до сентября прошлого года.

Об этом Авраменко написал в Facebook.

"В сентябре 2020 сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего сайта Новомиргорода ... Только сейчас стало известно о такой метаморфозе", - написал автор учебного пособия.

В подтверждение своих слов Авраменко прикрепил скриншот сервиса Wayback machine, который позволяет увидеть внешний вид сайта за определенный промежуток времени. Автор учебника поделился снимком экрана с видом веб-страницы по состоянию на 29 августа 2019 года.

Он также обнародовал фото документа, который свидетельствует, что издательство "Грамота", в котором и вышел этот учебник, еще два дня назад обратился в киберполицию с просьбой заблокировать порносайт, однако правоохранители этого не сделали до сих пор.

"Государственная бюрократическая машина спит ... Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней ... Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования. Надеемся, государственные органы защитят учеников и всю образовательную общество, заблокировав сайт разврата", - добавил языковед.

В то же время автор поста задается вопросом, почему это произошло именно с его книгой. Авраменко допустил, что резкая смена тематики сайта является результатом действий его недоброжелателей.

"В этом году на конкурс я подал четыре учебники - и все они заняли первое место с большим отрывом от конкурентов. Возможно, причина в этом? К сожалению, недоброжелатели есть и у меня. А может, это просто досадное совпадение... Больно..." - резюмировал автор учебника.

Напомним, ранее представитель Авраменко со ссылкой на неизвестных экспертов заявила, что разместить по указанному в учебнике веб-адресу порносайт могли хакеры. Однако, как ранее писала "Страна", данные сервиса WhoIs показывают, что домен, указанный в учебном пособии по украинскому языку за 2018 год, по которому размещен порносайт, был перерегистрирован еще 19 ноября 2019 года.

Предположительно, администрация Миргородского района до этой даты и правда владела этим веб-адресом, однако либо забыла, либо не смогла заплатить за домен, чтобы продлить право пользования им, и потому адрес получили новые владельцы, которые разместили там порнографические материалы. Таким образом, хакеры в этом случае могут быть непричастны к инциденту. Тем не менее, сам Авраменко сегодня написал, что сайт Новомиргородского района претерпел изменения только в сентябре 2020 года.

Ранее мы писали о том, как преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербино получил выговор за демонстрацию студентам картинок с порнографическим содержанием.