Печерский районный суд Киева, днем 19 мая собравшийся на заседание по продлению меры пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко, так и не вынес решения. Рассмотрение меры пресечения продолжится в четверг, 20 мая.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

В начале заседания адвокат Семенченко Владислав Добош подал ходатайство об отводе прокурора, мотивируя это тем, что прокурор, который пришел на заседание, не состоит в группе обвинителей по процессу экс-нардепа.

Затем защита Семенченко подала ходатайство и об отводе судьи - на сей раз ссылаясь на то, что судья Кристина Константинова уже избирала меру пресечения Семенченко в виде безальтернативного содержания под стражей, а значит, является предвзятой.

Семенченко в свою очередь напомнил о скандале, связанном с дочерью судьи Константиновой, которая поддержала российского музыканта Басту, на основании чего обвинил судью в антиукраинской позиции.

Теперь другой судья должен рассмотреть поданный отвод. Когда состоится заседание не известно.

Около 17:00 заседание по продлению меры пресечения Семенченко закончилось.

Рассмотрение ходатайства защиты экс-нардепа об отводе судьи Константиновой перенесли на завтра. 20 мая после рассмотрения отвода судьи начнется непосредственно заседание по продлению меры пресечения.

Прокурор заявил, что у суда есть время на вынесение решения до 24 мая.

Напомним, Семенченко проходит подозреваемым по делу о создании незаконного военизированного вооруженного формирования, а также об обстреле офиса на данный момент закрытого телеканала "112 Украина" из гранатомета в июле 2019 года.

"Страна" рассказывала, как Семенченко на суде прокомментировал обвинения в обстреле телеканала "112 Украина" и потребовал очной ставки с Виктором Медведчуком.